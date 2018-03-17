Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan KOM Grup ekiplerince yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, Eski Hal karşısındaki polis uygulama noktasında yolcu otobüsü durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Otobüste yolcu olarak bulunan A.E. ve V.Y. isimli şahısların tedirgin hareketlerinden şüphelenilmiş, şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde daralı ağırlığı 22 gram gelen eroin, toplamda 3 adet üzerinde Suboxone ibaresi bulunan hap ve 1,53 gram gelen metamfetamin olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirilmiştir. Şahıslar ile ilgili adli işlem başlatılmıştır. Halkımızın canına ve malına kasteden suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılık ile devam edecektir” denildi.