Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 1 kilo 640 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Uyuşturucu kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan KOM Grup Ekiplerince yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, 20 Mart 2018 günü İdaremiz Eski Hal Karşısı Polis uygulama Noktasında bir araç durdurulmuş, araç içerisinde bulunan şahısların durumundan şüphelenilmesi üzerine araçta yapılan kontrollerde 58,3 gram Eroin Olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiş, F.U. isimli şahsa Uyuşturucu Madde Ticaretinden işlem yapılmıştır. Şahıs gerekli işlemler yapıldıktan sonra mevcutlu olarak sevk edildiği Adli Makamlarca Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmıştır. Yine 20 Mart 2018 günü İdaremiz Eski Hal Karşısı Polis uygulama Noktasında Yolcu Otobüsü durdurulmuş, araç içerisinde seyahat eden Ş.G. isimli şahsın durumundan şüphelenilmesi üzerine şahsın üzerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 1 kilo 580 gram gelen uyuşturucu maddelerden Eroin maddesi olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiş, şahsa Uyuşturucu Madde Ticaretinden işlem yapılmıştır. Şahıs gerekli işlemler yapıldıktan sonra mevcutlu olarak sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanmıştır. Halkımızın canına ve malına kasteden suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılık ile devam edecektir” denildi.