Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te, polis tarafından ‘torbacı‘ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı‘ olarak tabir edilen uyuşturu satıcıları olduğu belirlenen iki şüphelinin bulunduğu adrese baskın yaptı. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan M.K.A. ve V.P.'nin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 0,05 gram metametamin, 1 adet Extact hap, bir hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan 5 materyal ele geçirilirken, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde ise şüphe üzerine üst araması yapılan ve uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen bir kişinin yapılan üst aramasında da, 124 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan M.K.A., V.P. ve A.E. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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