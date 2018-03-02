Bitlis’te uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından bir araçta yapılan aramada 1 kilo 50 gram metanfetamin ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Aramada 1 kilo 50 gram uyuşturucu uyarıcı metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 4 adet dolu fişek ele geçirilmiş, konu ile ilgili olarak yakalanan H.T. ve S.A. isimli şahıslar hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak veya Nakletmek’ ve “6136 SKM” suçlarından adli tahkikat başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.