Bitlis’teki bazı etkinlikler izne bağlandı

Bitlis’te toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklamaları, afiş asma gibi bazı etkinlikler 30 gün süre ile izne bağlandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başta PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik başlatılan harekât nedeniyle ve TSK tarafından Suriye’nin Afrin şehrine yönelik 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili olarak anılan terör örgütlerinin Türkiye’de misilleme amacıyla yapılması planlanan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, miting ve basın açıklamaları gibi tüm etkinliklere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu bilinmektedir. Yapılması planlanan etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, güvenlik kuvvetlerimizce terör örgütüne yönelik başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek terör örgütü ve marjinal gruplarca sansasyonel ve provokatif saldırılar ile kargaşa çıkarılmaya çalışılabileceği, bu suretle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulacağı, suç ve suçluyu övme suçlarının işleneceği değerlendirilmiştir. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Anayasanın 120. Maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendine göre, Olağanüstü Hal’in 19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 90 gün süre ile uzatılmasına yönelik ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 18.01.2018 tarih ve 51. birleşiminde kabul edilmiştir. 18.01.2018 tarih ve 1178 karar numarası ile Resmi Gazetenin 30305 mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda terör örgütü planlarının bertaraf edilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilgili kanun maddeleri gereğince, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere, ilimiz genelinde yapılacak her türlü gösteri yürüyüşü, kapalı ve açık yer toplantıları, miting, basın açıklamaları, afiş asma, pankart asma 15 Mart’tan itibaren 30 gün süreyle mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır. Oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma ve stant açma benzeri türdeki eylem ve etkinlikler de aynı hükümler doğrultusunda 30 gün boyunca yasaklanmıştır” denildi.