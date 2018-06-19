Bitlis'teki operasyonda bulunan EYP'ler imha edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, 2 el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, uzman ekiplerce imha edildi.
Bitlis Valiliği tarafından Tatvan ilçesine bağlı Güreşçi köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, dün 2 el yapımı patlayıcının bulunduğu açıklandı. Valiliğin açıklamasında, patlayıcıların kontrollü imha edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Bitlis İli Tatvan İlçesi Güreşçi Köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen temas araması (T/A) faaliyetinde, 18.06.2018 günü 2 adet El Yapımı Patlayıcı madde ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, İlimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."
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