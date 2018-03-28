HABER

'Biz burdayız' diyen Anadolu Farm'ın kurucusu, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 11:06 | Son Güncelleme

'ÇİFTLİK BANK'IN GÜNAH KEÇİSİ OLDUK' Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, kendisinin şirketin kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen İsa Karademir gazetecilerin sorularına ““Kaçarken yakalanmadım arkadaşlar.

'Biz burdayız' diyen Anadolu Farm'ın kurucusu, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı (2)

'ÇİFTLİK BANK'IN GÜNAH KEÇİSİ OLDUK'
Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, kendisinin şirketin kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen İsa Karademir gazetecilerin sorularına ““Kaçarken yakalanmadım arkadaşlar. Ben kendim teslim oldum. Yalan haber yapmayın. Kısacası Çiftlik Bank'ın günah keçisi olduk” diye konuştu.
6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Merkezi Kayseri’de bulunan, şirketin yönetim kurulu başkanı Fehmi Özakan (25), internet sitesi yöneticisi İbrahim K., programın yazılımcısı R.T., firma çalışanı E.K. ve 2 şube müdürü, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanmıştı.
Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)

FOTOĞRAFLI

'Biz burdayız' diyen Anadolu Farm'ın kurucusu, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı (2)

İstanbul için son dakika hava durumu uyarısıİstanbul için son dakika hava durumu uyarısı
Yeni doğan bebeği çöpe attılar!Yeni doğan bebeği çöpe attılar!
Rusya'da AVM'de yangın faciasıRusya'da AVM'de yangın faciası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 22 yaralı

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 22 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.