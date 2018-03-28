HABER

'Biz burdayız' diyen Anadolu Farm'ın kurucusu, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 13:55 | Son Güncelleme

'ÇİFTLİK BANK'IN GÜNAH KEÇİSİ OLDUK' Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, kendisinin şirketin kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen İsa Karademir gazetecilerin sorularına ““Kaçarken yakalanmadım arkadaşlar.

'ÇİFTLİK BANK'IN GÜNAH KEÇİSİ OLDUK'

Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, kendisinin şirketin kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen İsa Karademir gazetecilerin sorularına ““Kaçarken yakalanmadım arkadaşlar. Ben kendim teslim oldum. Yalan haber yapmayın. Kısacası Çiftlik Bank'ın günah keçisi olduk” diye konuştu.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Merkezi Kayseri’de bulunan, şirketin yönetim kurulu başkanı Fehmi Özakan (25), internet sitesi yöneticisi İbrahim K., programın yazılımcısı R.T., firma çalışanı E.K. ve 2 şube müdürü, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanmıştı.

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)

Bu sabah Beşiktaş!Bu sabah Beşiktaş!
Soma davasında yeni gelişme! Soma davasında yeni gelişme!
Az önce açıklandı... Kritik isim gözaltında!Az önce açıklandı... Kritik isim gözaltında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.