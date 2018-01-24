HABER

'Bizim güzel bayanlarımız var'

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 10:38 | Son Güncelleme 10 saat önce

Adana'da bir kişi, polisin yaptığı operasyonda "birden fazla kişiyle yağma" suçundan tutuklanan 28'i kadın 38 kişiyi ilginç ifadelerle savundu. Şahıs, "Otoban meselesinde çok affedersin, bizim güzel güzel bayanlarımız var. E-5’e çıkarlar ama fuhuş yapmazlar el çabukluğuyla yankesicilik yaparlar." ifadesini kullandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Cono aşireti olarak bilinen aileyi 3 ay teknik ve fiziki takibe aldıktan sonra "fuhuş vaadiyle" kandırdıkları 100 erkeği gasp ettikleri gerekçesiyle operasyon yaptı. Operasyonda 31'i kadın 46 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 28'i kadın 38'i tutuklanırken 5 kişi ev hapsi aldı, 3 kişi ise serbest kaldı. Olayın ardından bir kişi sosyal medyada video paylaşıp özellikle Cono aşiretine mensup kadınları savunarak şunları söyledi:

"Otoban meselesinde çok affedersin, bizim güzel güzel bayanlarımız var. E-5’e çıkarlar ama fuhuş yapmazlar el çabukluğuyla yankesicilik yaparlar. Fuhuş yapacağım diye duranı el çabukluğuyla sövüşürler. Gasp yapmazlar zorla para almazlar. Ben yolda duruyorum bana neden bir araba durmuyor ama süslü püslü bir bayan durduğu zaman lastik yakıp arka arkaya duruyorlar. Neden, çünkü o kadından faydalanabilir miyim diye ama faydalanamıyorlar. Kadınlar el çabukluğuyla yankesicilik yapıp cebinden bir miktar parasını alınca, kadınında herhangi bir faydası olmadığı zaman hemen gidiyor şikayet etmeye. Diyor ki beni 3-5 kadın gasp etti boynuma çullandılar. Kesinlikle böyle bir olay yok, el çabukluğuyla iki parmak ile yankesicilik yaparlar başka bir şey yok."

Adana'da 'Cono aşiretine' bin polisle operasyon! Dolaptaki gizli bölmeden kadın çıktı
Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!
Üniversite kavşağında fuhuş pazarlığı

İHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana cono

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor

Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

Okuyucu Yorumları 5 yorum
İtiraf etmiş yaptıklarını. Eşkiya mısınız siz yaaa. Pişkin pişkin övünürcesine anlatıyor utanmadan sıkılmadan...
çok doğru demiş adam.temiz adamin yol kenarındaki kadınlarla ne işi var.adam kısaca s*kmek için duranı biz s*kyoruz diyor ki çok normal
İyi yapmışlat milletin karısına kızına korna çalıp yanında fren yapan tipler otobanda çarpılmış hahhahahahahah
OTOBANDAKİ KARILAR İÇİN DURAN ADAM,HERŞEYİ HAKEDİŞ DEMEKTİR.
ADAMSIN DAYI...
Diğer Haberler
Olmaz olsun böyle antrenör! Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı

Olmaz olsun böyle antrenör! Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı

İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı

İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı

'Remezen' 12 yıl sonra yakalandı!

'Remezen' 12 yıl sonra yakalandı!

Okul bahçesinde korkunç manzara! Kanlar içerisinde bulundular!

Okul bahçesinde korkunç manzara! Kanlar içerisinde bulundular!

Canlı yayında intihara kalkıştı! Özel harekat polisleri bölgede

Canlı yayında intihara kalkıştı! Özel harekat polisleri bölgede

ABD, 13 yaşındaki Türk'ü konuşuyor

ABD, 13 yaşındaki Türk'ü konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.