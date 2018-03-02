Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (UN OCHA) hazırladığı raporda, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcilerin şiddetinin 2018’de artışa geçtiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (UN OCHA) hazırladığı raporda Filistin topraklarında yaşanan bir dizi şiddet olaylarını belgeledi. Raporda, işgal altındaki Batı Şeria’da, İsrailli yerleşimcilerin şiddetinin 2018’de artışa geçtiği belirtilerek, 13-26 Şubat’ı kapsayan 15 günlük sürede, 16 Filistinlinin yaralandığı ve bazı Filistinlilerin mülklerinin İsrail yerleşimcileri tarafından yapılan saldırı ve baskınlarda hasar gördüğü ifade edildi. Görgü kaynaklarına göre, yaşanan dört olayın Nablus yakınlarındaki Einabus ve Asira al Qibliya köylerinde meydana geldiği belirtilerek, olayların 91 yaşındaki bir adama fiziksel saldırı, 17 koyunun öldürülmesi ve 37 kişinin evlerinin yağlanması şeklinde gerçekleştiği ifade edildi. Aynı bölgede, İsrailli yerleşimcilerin bir köyü yağmalaması sonucu, 5 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından yaralandığı belirtildi. Buna ek olarak, İsrail’in kontrolü altındaki H2 bölgesi ve El-Halil şehrinde İsrailli yerleşimcilerin 3 Filistinli evini taşladığı, yaşanan çatışmalarda 2’si çocuk 6 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi. Batı Şeria’da meydana gelen 4 ayrı olayda, 4 Filistinli saldırıya uğrayıp yaralandığı ve Filistinlilerin sahip olduğu 6 adet aracın yerleşimciler tarafından atılan taşlar sonucu zarar gördüğü bildirildi.

OCHA, yerleşimcilerin şiddetinin 2018 yılı başından beri arttığı, haftalık ortalama saldırı sayısının 2018’de altış olduğu, 2017’de her haftaya ortalama 3 saldırı düşerken, 2016’da ise iki tane düştüğü ifade edildi.