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BM yardımı yapılırken Suriye ve Rusya Doğu Guta’yı yine bombaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 12:35 | Son Güncelleme

Suriye rejiminin 5 yıldır muhasara altında tuttuğu Doğu Guta’ya bir gecelik ateşkes esnasında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) şiddetli çatışmalar sebebiyle Pazartesi günü dağıtamadığı 13 kamyonluk gıda ve ilaç yardım malzemesini dün dağıttı.

Suriye rejiminin 5 yıldır muhasara altında tuttuğu Doğu Guta’ya bir gecelik ateşkes esnasında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) şiddetli çatışmalar sebebiyle Pazartesi günü dağıtamadığı 13 kamyonluk gıda ve ilaç yardım malzemesini dün dağıttı. BM insani yardım sözcüsü Stephane Dujarric, bölgedeki 27 bin kişiye insanı yardım dağıtıldığını, bununla birlikte rejim tarafı ve destekçilerinin teminat vermesine rağmen yardım yapılan yerin yakınlarının bombalandığını söyledi.
Dujarric, BM’nin kısa zaman içinde Duma’daki 70 bin kişiye gıda yardımı yapılacağını, rejim güçlerinin daha önce el koyması sebebiyle dağıtılamayan tıbbı yardım malzemelerinin de ulaştırılacağını söyledi.
Suriye’nin bombardımanı yardım konvoyunun Duma’ya girmesinden kısa bir süre sonra başladı.
İki hafta önce kesintisiz sürdürdüğü hava saldırıları ve top atışlarıyla Doğu Guta’daki silahlı muhaliflerin elinde bulunan tarım alanlarının yarısını ele geçiren Suriye rejimi bölgenin bir kısmını daha muhaliflerden kopartmak için bölgeye ani bir saldırı başlattı. Bölgenin yarısından fazlasını elinde bulunduran rejim muhaliflerinin Suriye rejiminin ani saldırısına şiddetli direniş gösterdiği ve onlara yüzlerle ifade edilecek kayıplar verdirdiği belirtildi.
Rusya ve Suriye savaş uçaklarının saldırılarını sürdüğü, top ve roketli saldırıların devam ettiğini belirterek, Cisrin’de 5 kişinin hayatını kaybettiği, Duma, Sakba, Harasta Arbin ve Masraba’da çak sayıda kişinin yaralandığını açıklandı.
Diğer taraftan, daha önce Cephe el Nusra’nın kontrolünde bulunan Ahrar el Şam grubunun, Birleşmiş Milletler ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek Doğu Guta’dan çıkıp İdlib’e gitmeyi kabul ettiği açıklandı.
Tahliye isteğinin, Doğu Guta’daki Ahrar el Şam’ın geçen ayın sonunda BM ve BM Güvenlik Konseyine gönderdiği telgrafla kararlaştırıldığı kaydedildi
Suriye rejimin medyasında, Ahrar el Şam’ın mensubu 13 kişinin aileleri ile birlikte delegasyon kampının geçiş noktasından Guta’dan ayrılarak İdlib’e gittikleri doğrulandı.

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