BM’nin yardım paketlerinden kurtlanmış yiyecek çıktığı iddiası

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Suriye’de aldığı bir aylık insani ateşkes kararının ardından Doğu Guta’ya gönderilen gıda malzemelerinden kurt çıktığı iddia edildi.
BM Dünya Gıda Programı (WFP), Birleşmiş Milletler-Suriye Arap Kızılayı (SARC) insani konvoyu, Pazartesi günü Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde insani yardım malzemeleri ulaştırmıştı. 27 bin 500 kişi için buğday ununun yanı sıra, çocuklar için özel beslenme maddeleri dağıtılmıştı.
Yardımların dağıtılmasının ardından sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde, yardım kuruluşlarının gönderdiği gıda malzemelerinden kurt çıktığı öne sürüldü. Kolilerde bulunan bakliyatların bazılarında kurt olduğu belirtilirken, bazı ürünlerin ise tarihinin geçtiği ifade edildi. Görüntüleri çeken Suriyeliler, ürünleri göstererek tarihlerinin geçtiğini ve bazı yiyeceklerin koktuğunu iddia etti.
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