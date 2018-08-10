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Böbrek hastası kadın kendini doğalgaz borusuna asıp intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 00:34 | Son Güncelleme

İZMİT’te bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Nadire Pınar (44) 'Hastalığımın verdiği acılara dayanamıyorum' yazılı not bıraktıktan sonra kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Böbrek hastası kadın kendini doğalgaz borusuna asıp intihar etti

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT’te bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Nadire Pınar (44) 'Hastalığımın verdiği acılara dayanamıyorum' yazılı not bıraktıktan sonra kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.
Olay gece saatlerinde, İzmit Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde Pınar ailesine ait evde meydana geldi. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören, evli ve 2 çocuk annesi Nadire Pınar, evde yalnız olduğu sırada 'Hastalığımın verdiği acıya dayanamıyorum' diye not bıraktıktan sonra kendini doğalgaz borusuna astı. Okan Pınar eve geldiğinde eşi Nadire Pınar'ı doğalgaz borusuna asılı halde görünce 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Nadire Pınar'ı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Nadire Pınar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Böbrek hastası kadın kendini doğalgaz borusuna asıp intihar etti

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