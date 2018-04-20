"Böcek" davasında 10 sanığa hapis cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine "böcek" olarak tabir edilen dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 10 sanığa 54 yıl 6 ay ile 7 ay 15 gün arasında değişen miktarlarda hapis cezası verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Keçiören’deki evi ile Başbakanlık Resmi Konut’taki çalışma ofisinde yapılan incelemelerde iki adet dinleme cihazı bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bu konuya ilişkin dava açılmıştı. Kamuoyunda "böcek davası" olarak bilinen 12 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sedat Savar’a "terör örgütüne üye olma", "zimmet", "konut dokunulmazlığını ihlal", "siyasi ve askeri casusluk" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından toplam 54 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık İlker Usta, "terör örgütüne üye olma", "zimmet", "konut dokunulmazlığını ihlal", "siyasi ve askeri casusluk" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından toplam 50 yıl 6 ay 7 gün hapisle cezalandırdı.

Mahkeme sanık Ahmet Türel’e "terör örgütü üyeliğinden" 13 yıl 6 ay, sanık Mehmet Yüksel’e "görevi kötüye kullanma" suçundan 8 ay 10 gün, sanık Zeki Bulut’a "terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 11 yıl 4 ay, sanık Ömer Altıparmak’a "terör örgütüne üye olma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından 15 yıl 6 ay, sanık Hasan Palaz’a "resmi belgede sahtecilik" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 12 yıl, sanık Hamza Turhan’a "terör örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 21 yıl, sanık Gökhan Vıcıl’a "resmi belgede sahtecilik" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 12 yıl, Hüseyin Özbilgin’e ise "görevi kötüye kullanma" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanık Hasan Akın’ın beraatına karar veren mahkeme, firari sanıklar Sedat Demir, Ahmet Türer, Ali Özdağ ve Enes Çığci’nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı. Mahkeme, ceza alan sanıklar Hüseyin Özbilgin ve Mehmet Yüksel için hükmün açıklanmasını geriye bırakırken, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.