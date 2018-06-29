Böceklerin istila ettiği evde ceset bulundu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da yalnız yaşayan Reşat Çağlayan (59) evinde ölü bulundu. Yaklaşık 10 günlük olduğu belirtilen cesede, evi ve sokağı böceklerin istila etmesi sonucu ulaşıldı. Cesedin yanında 1 tabanca ve mermiler bulundu. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çamlıca Sokak'ta oturan mahallle sakinleri, bir süredir dışarı çıkmayan Reşat Çağlayan'ın evinin çevresini böceklerin istila etmesi ve evden çevreye kötü kokular yayılmasından şüphelenerek durumu polis bildirdi. Çağlayan'ın evine giren polis ekipleri, yaklaşık 10 günlük çürümüş cesetle karşılaştı. Cesedin yanında ise 1 tabanca ve mermiler bulundu.
Belirtilen adrese gelen Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel kıyafet giyip, maske takarak eve girebildi. Ekipler, kötü koku ve böcekler yüzünden zor anlar yaşadı. Silah ve mermilere el konuldu. Çağlayan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Reşat Çağlayan'ın, cinayet suçundan uzun süre cezaevinde yattığı ve 7 yıl önce tahliye olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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