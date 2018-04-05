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Bodrum açıklarında 39 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 18:53 | Son Güncelleme

  BODRUM'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 39 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan kaçakların arasında, bebek ve çocukların da bulunduğu görüldü.

Bodrum açıklarında 39 kaçak yakalandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 39 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan kaçakların arasında, bebek ve çocukların da bulunduğu görüldü.
Sahil güvenlik ekipleri bu sabah, Bodrum açıklarından gelen ihbarla harekete geçti. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 39 kaçak, 7 metrelik lastik botta yakalandı. 1'i Iraklı, 38'i Suriyeli 39 kişi, Bodrum Limanı'na getirildi. 4'ü kadın ve 5'i çocuk olan topluluktaki birkaç kişide can yeleği varken, büyük bir kısmında bulunmadığı görüldü. Sahil güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Bodrum Limanı'ndaki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenlerin karakoldaki işlemlerinin ardından Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

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Bodrum açıklarında 39 kaçak yakalandıBodrum açıklarında 39 kaçak yakalandıBodrum açıklarında 39 kaçak yakalandıBodrum açıklarında 39 kaçak yakalandı

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