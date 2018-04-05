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Bodrum açıklarında 39 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 19:47 | Son Güncelleme

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: BODRUM / BODRUM (Muğla) , DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 39 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: BODRUM / BODRUM (Muğla) , DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 39 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçakların arasında, bebek ve çocukların olması dikkat çekti. Sahil güvenlik ekipleri bu sabah, Bodrum açıklarından gelen ihbarla harekete geçti. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 39 kaçak, 7 metrelik lastik botta yakalandı. 1'i Iraklı 38'i Suriyeli 39 kişi, Bodrum Limanı'na getirildi. 4'ü kadın ve 5'i çocuk olan topluluktaki birkaç kişide can yeleği varken, büyük bir kısmında olmadığı görüldü. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Bodrum Limanı'ndaki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. 39 kişinin karakoldaki işlemlerinin ardından Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi.

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