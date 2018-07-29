Bodrum Bale Festivali 1 Ağustos'ta başlıyor

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 1-15 Ağustos arasında yapılacak. Festival, 1 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek dünyaca ünlü başyapıt 'Zorba'yla başlayacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali yapılacak. Festival için Bodrum Trafo'da, basın toplantısı düzenlendi. Festivalin programının tanıtıldığı toplantıya, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ve basın mensupları katıldı. 1-15 Ağustos arasında Bodrum Antik Tiyatroda, özenle seçilen yerli ve yabancı topluluklar tarafından sahnelenecek 5 seçkin eser, sanatseverlerle buluşacak. Festival 1 Ağustos'ta dünyanın beğenilen bale eserlerinden olan ayrıca 35'ten fazla ülkede sergilenen 'Zorba Balesi' ile başlayacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü başyapıtı, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat bulacak. 3 Ağustos'ta, CastroRomeo Flamenko topluluğu sahne alacak. 8 Ağustos'ta, Viyana Devlet Opera Balesi Birliği'nce 'Balenin En İyileri' gösterisi sunulacak. 11 Ağustos'ta ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek 'Don Kişot Balesi' Bodrum'da sanatseverlerle buluşacak. Festivalin kapanış gösterisi, 15 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenecek 'Frida' olacak. Koreografisi Özgür Adam İnanç'a ait eser; Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Aksel Akın'ın müzikleriyle sunulacak. Başkan Kocadon, 16 yıldır seçkin eserlerin sahnelendiğini ve festival programına göre tatilcilerin program yaptıklarına dikkat çekti. Kocadon, sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, festival programını Ocak ayından itibaren çalıştıklarını ve programın bundan sonraki yıllarda da kaliteden ödün vermeden devam edeceğini söyledi.

