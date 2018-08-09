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Bodrum Bale Festivali'nde en iyiler sahnelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 10:15 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Viyana Devlet Opera Balesi Birliği sahneye çıktı.

Bodrum Bale Festivali'nde en iyiler sahnelendi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Viyana Devlet Opera Balesi Birliği sahneye çıktı. Ekip, dünyaca seçkin balelerden kesitler sundu, gösteriyi izleyenler keyifli bir gece yaşadı.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen festivale sanatseverler büyük ilgi gösterdi. 16'ncı Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Viyana Devlet Opera Balesi Birliği, 'Bale Yıldızları Akşamı/Balenin En İyileri' gösterileriyle sahne aldı. Marius Petipa'nın koreografisini yaptığı, Mihail Sosnovschi'nin düzenlediği gösteriyi yaklaşık bin 500 kişi izledi. 15 kişilik ekibin sahnelediği 2 perdeden oluşan gösteride, dünyaca ünlü 'Kuğu Gölü', 'Don Kişot', 'Carmina Burana', 'Giselle' balelerinden ve vals gösterilerinden örnekler sahnelendi. 90 dakika süren gösteri, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.
16'ncı Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 11 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Don Kişot' balesinin sahnelenmesiyle devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Bodrum Bale Festivali'nde en iyiler sahnelendiBodrum Bale Festivali'nde en iyiler sahnelendiBodrum Bale Festivali'nde en iyiler sahnelendiBodrum Bale Festivali'nde en iyiler sahnelendi

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