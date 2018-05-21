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Bodrum çöplüğünde yine yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 20:00 | Son Güncelleme

BODRUM'daki vahşi çöp depolama alanında başlayan yangın, yaklaşık 10 saatte kontrol altına alındı.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'daki vahşi çöp depolama alanında başlayan yangın, yaklaşık 10 saatte kontrol altına alındı. Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki vahşi çöp depolama alanında, dün saat 21.00 sıralarında, metan gazı patlamasıyla başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın etkili oldu. Çöplük alanından çıkan dumanlar, bir süre ilçeyi duman altında bıraktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ile Bodrum Belediyesi itfaiye ekipleri 8 itfaiye aracı, 3 iş makinası ile yangına müdahale etti. Yangın 10 saat sonra sabah kontrol altına alınabildi. Bazı yerlerde küçük çaplı yangının sürdüğü, ekiplerinin çalıştığı görüldü.

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