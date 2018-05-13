Bodrum'da adım atacak yer kalmadı! Akın akın geliyorlar

Doluluk oranı daha şimdiden yüzde 60'ların üzerine çıkarken, esnafın da yüzü gülmeye başladı.

Bodrum'da adım atacak yer kalmadı, sahiller doldu taştı

1 / 15 Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye kadar ulaştığı Bodrum'a, Azerbeycan, Kırgızistan ve Özbekistan ile kuzey Avrupa ülkelerinden gelen turistler, Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarını doldurdu.

2 / 15 Gümbet'teki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 60'ların üzerinde olduğu belirtildi. Esnafın yüzü gülerken, Bodrum plajlarında renkli görüntüler ortaya çıktı.

3 / 15 Beach clup'larda müzikle dans eden gençler, doyasıya eğlendi.

4 / 15 Hatta bazı gençler hızını alamayıp denizin ortasında kadar gidip çılgınca dansını sürdürdü.

5 / 15 Bazı turistler ise jet-ski, banana ve paraşüt gibi su sporları yaptı.

6 / 15 DANSÇI KADINLAR NEFES KESTİ Halka açık bir plajdaki iskelede güneşlenen dansçı kızlar ise dikkat çekti.

7 / 15 Bir eğlence mekanında geceleri dans şovlara çıkan Rus ve Ukraynalı 6 kadın dansçı, bikinileriyle güneşlenince ilgi odağı oldu.

8 / 15 Düzgün fizikleri ile çevredeki bakışlara aldırmadan güneşlenen dansçı kadınlar, beğeni topladı.

9 / 15 Ayrıca birçok turist günübirlik mavi yolculuğa çıktı. Birçok turist ise su sporu yaparak ve deniz yatağında saatlerce güneşlenerek tatilin tadını çıkarttı.

10 / 15 Gümbet'te otel yöneticisi Sadettin Kalem (45), "Sezon başı hareketliliğimiz başladı. Plajlarımıza renk ve canlılık geldi." dedi.

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