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Bodrum'da adım atacak yer kalmadı! Akın akın geliyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 10:12 | Son Güncelleme

Bodrum'da hava sıcaklıkların artmasıyla plajlar renklenmeye başladı.

Doluluk oranı daha şimdiden yüzde 60'ların üzerine çıkarken, esnafın da yüzü gülmeye başladı.

Bodrum'da adım atacak yer kalmadı, sahiller doldu taştı

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Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye kadar ulaştığı Bodrum'a, Azerbeycan, Kırgızistan ve Özbekistan ile kuzey Avrupa ülkelerinden gelen turistler, Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarını doldurdu.
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Gümbet'teki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 60'ların üzerinde olduğu belirtildi. Esnafın yüzü gülerken, Bodrum plajlarında renkli görüntüler ortaya çıktı.
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Beach clup'larda müzikle dans eden gençler, doyasıya eğlendi.
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Hatta bazı gençler hızını alamayıp denizin ortasında kadar gidip çılgınca dansını sürdürdü.
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Bazı turistler ise jet-ski, banana ve paraşüt gibi su sporları yaptı.
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DANSÇI KADINLAR NEFES KESTİ

DANSÇI KADINLAR NEFES KESTİ
Halka açık bir plajdaki iskelede güneşlenen dansçı kızlar ise dikkat çekti.
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Bir eğlence mekanında geceleri dans şovlara çıkan Rus ve Ukraynalı 6 kadın dansçı, bikinileriyle güneşlenince ilgi odağı oldu.
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Düzgün fizikleri ile çevredeki bakışlara aldırmadan güneşlenen dansçı kadınlar, beğeni topladı.
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Ayrıca birçok turist günübirlik mavi yolculuğa çıktı. Birçok turist ise su sporu yaparak ve deniz yatağında saatlerce güneşlenerek tatilin tadını çıkarttı.
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Gümbet'te otel yöneticisi Sadettin Kalem (45), "Sezon başı hareketliliğimiz başladı. Plajlarımıza renk ve canlılık geldi." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bodruma üstüne para verseler gitmem rezil bi yer
Azıcıkta malatyaya gönderin ya... kaldırmış bekliyoruz... hazırızz
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