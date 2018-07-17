Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Araçların park ettiği bölgede çıkan yangın nedeniyle otomobiller çekicilerle bölgeden kaldırıldı. Yangında 3 hektarlık, makilik ve zeytinlik alan küle döndü.

1 / 13

Bodrum’un Konacık Mahallesinde bulunan otluk ve zeytinlik olan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.