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Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 01:43 | Son Güncelleme

Bodrum’da gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Araçların park ettiği bölgede çıkan yangın nedeniyle otomobiller çekicilerle bölgeden kaldırıldı. Yangında 3 hektarlık, makilik ve zeytinlik alan küle döndü.

Haberi duyan kovalarla geldi

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Bodrum’un Konacık Mahallesinde bulunan otluk ve zeytinlik olan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.
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Yerleşim yerlerinin bulunduğu arazide çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.
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Bazı mahalle sakinleri yangını battaniyelerle söndürmeye çalışırken bazıları ise kova kova su dökerek yangına müdahale etti.
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Lüks villalarında bulunduğu bölgede çıkan yangına Büyükşehir belediyesi Bodrum itfaiye ekileri, AKUT ve 911 arama kurtarma ekipleri de destek verdi.
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Yangın bölgesindeki araçların çekici yardımıyla kaldırıldığı yangında polis ve 112 acil sağlık ekipleri de sevk edildi.
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Vatandaşların korku dolu bakışları arasında itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
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Yangında 3 hektarlık, makilik ve zeytinlik alan küle döndü.
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Yangın yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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(İHA)
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bodrum yangın Konacık

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