Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER)’i arayan vatandaşlar Ortakent koyu açıklarında hareketsiz halde duran bir kaplumbağa gördüklerini ihbar etti. İhbarı değerlendiren DEKAMER yetkilileri konuyu Bodrum Akut ekibine bildirdi. Botla denize açılarak Caretta caretta’yı kurtarmaya giden 4 kişilik ekip gördükleri manzara karşısında şok oldu. Denize giren ekip kaplumbağanın öldüğünü anladı. Ağla denizden alınan yaklaşık 60 cm boyunda 50 kilo ağırlığındaki kaplumbağa Ortakent koyuna getirildi. Turistlerin ve vatandaşların şaşkın bakışları arasından araca yüklenen kaplumbağa Akut hareket merkezine getirilerek Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezin yetkililerine teslim edildi.
İHA
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