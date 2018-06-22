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Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 05:40 | Son Güncelleme

Bodrum’da gece kulübü sahibine kurulan pusuda 2 kişi öldü. Ölenlerden biri şarkıcı Hacer Tülü, diğeri ise mekân sahibi M. Ali Sürensoy. 4 saldırgan yakalandı. Tülü’nün eğlenmek için gittiği kulüpten çıkarken kurşunların hedefi olduğu belirtildi.

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Muğla, Bodrum’da bar işletmecisi Mehmet Ali Sürensoy’a yönelik düzenlenen silahlı saldırıda Sürensoy’un yanı sıra şarkıcı Hacer Tülü de hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İddiaya göre, Muğla, Bodrum Barlar Sokağı’ndaki Maymun Bar’ın sahibi Mehmet Ali Sürensoy ile husumetli olan kişiler biri çalıntı 2 otomobille sokağa giderek pusu kurdu.

Sürensoy’un saat 04.50 sıralarında bardan çıkması üzerine harekete geçen saldırganlar silahlarla peş peşe ateş açtı. “Medusa” adlı barın önünde meydana gelen olayda Sürensoy’un yanı sıra kulüpten çıkan şarkıcı Hacer Tülü (40), bar güvenlik görevlileri Servet K. (52) ve Kaan M. (23) ile müşteriler Cesur A. (40) ve Onur S. yaralandı. Saldırganlar bir araçla kaçtı. Sürensoy ile Tülü kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

YAKALANDILAR

Muğla Emniyet Müdürlüğü, kaçan saldırganların kullandığı araçlardan birini terk edilmiş halde buldu. Bu çevredeki güvenlik kameraları incelendi, kaçtıkları yeni aracın plakası belirlendi. Otomobil Manisa girişinde durduruldu, Abdulsamet Ç., Kadir Samet Ç., Turgay O. ve Hasan A. gözaltına alınarak Bodrum’a götürüldü. Görgü tanıklarının Hasan A.'yı silahı kullanan kişilerden biri olarak teşhis ettiği öğrenildi.

İNTİKAM CİNAYETİ Mİ?

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar ve Kadir Tamer'in haberine göre; İstanbul’da da bar işleten Sürensoy’un daha önce bir cinayete adının karıştığı ve saldırının da bundan kaynaklanan husumetten dolayı intikam amacıyla işlendiği öne sürüldü. Sürensoy’un İstanbul Beyoğlu’nda işlettiği Maymun Kulüp’te 1 Ocak 2018’de müşterilerle güvenlik görevlileri arasında kavga çıktığı, karşılıklı darp olayı nedeniyle tarafların birbirinden şikâyetçi olduğu öğrenildi.

TATİL İÇİN BODRUM’DAYDI

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden şarkıcı Hacer Tülü’nün kısa bir süre önce tatil için Bodrum’a geldiği ve müşteri olarak gittiği bardan çıkışta kurşunlara hedef olduğu öğrenildi. ‘Mabed’ ve ‘Ömür Törpüsü’ şarkılarıyla adını duyuran Hacer Tülü’ye ünlü sanatçı Yıldız Tilbe ‘Dili Ballım’ adlı şarkısını vererek destek olmuştu.

hacertulu

Tülü, 1978 İzmir doğumluydu. Genç şarkıcının cesedini Bodrum Devlet Hastanesi’nde teşhis eden ağabeyi Ozan Tülü “Kardeşimin hiçbir suçu yokmuş. Kaza kurşunuymuş” diyerek gözyaşı döktü.

YANLIŞ HESAP ÖLDÜRDÜ

Tülü’nün 3 kız arkadaşıyla birlikte kulübe eğlenmeye gittiği, hesabı ödediği sırada arkadaşlarının taksiye bindiği belirtildi. Tülü’nün ise garsonların yanlışlık olduğunu söylemesi üzerine geri dönerek 10 dakika daha kasada beklediği, yanlışlığın düzeltilmesi üzerine kapıdan çıkarken kurşunların hedefi olduğu ifade edildi.

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