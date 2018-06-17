Bodrum'da hortum paniği! Saniye saniye böyle görüntülendi

Sabahın erken saatlerinde Yalıçiftlik Mahallesi Club Med civarında denizde oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum, daha sonra dağıldı.
'5 DAKİKA SÜRDÜ'
O anları cep telefonu ile kayıt altına alan Club Med çalışanı Hasan Altıntaş, “Sabah saat 06.30-07.00 civarında işletmenin restoranında kahvaltı servisi hazırlıkları yaptığım sırada denizde hortum oluştuğunu fark ettim. Hemen cep telefonumu açarak o anları kaydetmeye başladım. İşletmenin plajına doğru geliyordu. Hortum, 5 dakika falan sürdü. Şansımız var ki koyu dönünce bozuldu” dedi.
İHA
'Cono'lar lünaparkı karıştırdı! Pompalı tüfek ve bıçaklar havada uçuştu: Yaralılar var
Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı
Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim
Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum