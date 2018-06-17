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Bodrum'da hortum paniği! Saniye saniye böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 00:51 | Son Güncelleme

Bodrum’un Yalıçiftlik Mahallesi’nde çıkan hortum, paniğe neden oldu. Hortum cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Sabahın erken saatlerinde Yalıçiftlik Mahallesi Club Med civarında denizde oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum, daha sonra dağıldı.

'5 DAKİKA SÜRDÜ'

O anları cep telefonu ile kayıt altına alan Club Med çalışanı Hasan Altıntaş, “Sabah saat 06.30-07.00 civarında işletmenin restoranında kahvaltı servisi hazırlıkları yaptığım sırada denizde hortum oluştuğunu fark ettim. Hemen cep telefonumu açarak o anları kaydetmeye başladım. İşletmenin plajına doğru geliyordu. Hortum, 5 dakika falan sürdü. Şansımız var ki koyu dönünce bozuldu” dedi.

bodrum

İHA

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