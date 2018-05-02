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Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 18:02 | Son Güncelleme

Bodrum'da, çatısında çalışma yapılan hediyelik eşya mağazası, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yandı. İçecek almak için gittiği marketten döndüğünde işyerinin yandığını görüp sinir krizi geçiren mağaza sahibi Tuncer Özen, "15 yıllık birikimimiz yanarak kül oldu. Çıldırmak üzereyim, bittim ben" dedi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Ortakent- Yahşi Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncer Özen (38) ile ağabeyi Caner Özen'in (42) sahibi olduğu hediyelik eşya mağazasının çatısına güneş enerjisi sistemi kurulması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sırasında, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, 200 metrekaresi kapalı toplam 2 bin metrekarelik hediyelik eşya mağazasındaki yanıcı maddeleri tutuşturdu. Alevler, kısa sürede, bungalovların da bulunduğu mağazayı sardı.

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Rüzgârın da etkisiyle alevler daha da büyürken, yangının neden olduğu duman, mahalleye 14 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinden de görüldü. Mağaza çalışanları hortum tutup kovalarla su atarak alevlere müdahale ederken itfaiyeye haber verildi. Alevlerin yakındaki diğer işyerlerine ve mağazanın arka bölümündeki zeytinliğe sıçrama tehlikesi nedeniyle panik yaşandı.

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'EN AZ 200 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR'

İşçilere içecek almak için gittiği 50 metre uzaklıktaki marketten döndüğünde işyerinin yandığını görüp şok yaşayan Tuncer Özen, birkaç kez alevlerin arasına dalarak mağazasındaki bazı eşyaları almak istedi. Komşuları ise tehlikeli olduğu gerekçesiyle Özen'e izin vermedi. Sinir krizi geçiren Özen'i komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Mağazası yanarken gözyaşlarıyla izleyen Özen, "Güneş enerjisi için işçiler ve elektrik ustaları çalışıyordu. Kaynak yapılırken yangın çıkmış. 15 yıllık birikimimiz yanarak kül oldu. En az 200 bin lira zararımız var. Çıldırmak üzereyim. Bittim ben" dedi.

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Yangın haberini alıp ailesiyle olay yerine gelen ağabey ve ortak Caner Özen de gözyaşı döktü. Yangına ilk müdahaleyi yapan komşu esnaf Ali Demir (45), "Yangın bir anda başladı. Kısa sürede de büyüdü. Arkadaşlarımla müdahale ettik ama yeterli gelmedi. Yazık oldu. Mağazada zarar büyük" dedi.

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7 itfaiye aracı, çevredeki inşaatların su tankerleri ve dozerleriyle müdahale edilen yangın 2 saatte güçlükle söndürüldü. Mağazadaki bazı eşyalar da çevredekiler tarafından yanmaması için taşındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, mağaza sahibi iki kardeş ile güneş enerjisi sistemi için kaynak yapan 5 işçinin ifadelerine başvurdu.

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