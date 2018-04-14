Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti

Bodrum'da son iki günde hızla yükselen hava sıcaklığı, bugün kendini iyice hissettirdi. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, plajlar doldu. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarında adım atacak yer kalmazken, sahile mayolarını getirmeyenler pişman oldu.
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