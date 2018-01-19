Bodrum eski jandarma komutanı FETÖ'den gözaltında

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2011-2015 yılları arasında ilçe jandarma komutanılığı yapan emekli Albay H.D., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutan Yardımcısı olarak Bursa'da görevli olan H.D., darbenin ardından 15 gün boyunca vekaleten Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüttü. Bir süre önce emekli olan H.D., yerleştiği Bodrum'daki evinde bu sabah polis ekiplerince gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan H.D.'nin, işlemleri sonrası Bursa'ya sevk edileceği öğrenildi.
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