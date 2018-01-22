Bodrum Kalesi için talepler

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Kalesi Platformu, geçen ay gerçekleştirilen 'Uluslararası Bodrum Kalesi Çalıştayı'nın sonuç bildirisiyle ilgili açıklama yaptı. Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Gamze Türk, "Talebimiz, çalıştay sonuçlarının değerlendirilerek gerekli proje değişikliklerinin yapılmasıdır. Yapılan ve yapılacak olan restorasyon, bakım ve onarım çalışmalarını gözlemlemek ve denetlemek üzere görevlendirilecek uzmanların bir an önce yetkilendirilmesi gerekmektedir" dedi.

Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği öncülüğünde, ilçedeki sivil toplum örgütlerinin katılımıyla oluşan Bodrum Kalesi Platformu tarafından basın açıklaması düzenlendi. 12-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Uluslararası Bodrum Çalıştayı'nın sonunda hazırlanan sonuç bildirisi hakkında Ortakent Mahallesi'ndeki Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği'nde, platform adına mimar Gamze Türk basın açıklaması yaptı. Çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve üyelerinin katıldığı açıklamada Türk, çalıştay sonuçlarının değerlendirilerek gerekli proje değişikliklerinin bir an öce yapılmasını istediklerini söyledi.