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Bodrum kata horoz dövüşü baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 10:18 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bodrum kattaki dairede 'arena' oluşturarak horoz dövüştüren Ö.Ö., jandarmanın yaptığı baskınla suçüstü yakalandı.

Bodrum kata horoz dövüşü baskını

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bodrum kattaki dairede 'arena' oluşturarak horoz dövüştüren Ö.Ö., jandarmanın yaptığı baskınla suçüstü yakalandı.
Bir evde horoz dövüşü yapıldığını öğrenen jandarma asayiş timleri, harekete geçti. Yaylaköy Mahallesi'nde yaşayan şüphelinin evine dün akşam baskın düzenlendi. Yapılan baskında, bodrum kattaki dairenin salon bölümünün, horoz dövüşü için 'arena'ya dönüştürüldüğü görüldü. Dövüş yaptırılan 6 horoza el konuldu. Horoz dövüşü yaptıran Ö.Ö.'ye ve evinde bulunan 19 kişiye, bahis-kumar oynatma suçundan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği her birine 259 TL para cezası kesildi. Dövüştürülen horozlar ise jandarma tarafından alınarak Orman Bölge Müdürlüğü Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum kata horoz dövüşü baskını

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