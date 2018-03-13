Çankırı’da bir evin bodrum katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.

Çankırı’da Aksu Mahallesi Sakarya Sokak’ta bulunan müstakil bir evin bodrum katı yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede etti. Evin içerisinde kimsenin bulunmaması yüreklere su serpti.

Kiracı F.D. (64) dışarıdayken meydana gelen yangını komşuları fark ederek itfaiye ve emniyet güçlerine haber verdi. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.