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Bodrum katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 18:58 | Son Güncelleme

Çankırı’da bir evin bodrum katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.Çankırı’da Aksu Mahallesi Sakarya Sokak’ta bulunan müstakil bir evin bodrum katı yandı.

Bodrum katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Çankırı’da bir evin bodrum katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.
Çankırı’da Aksu Mahallesi Sakarya Sokak’ta bulunan müstakil bir evin bodrum katı yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede etti. Evin içerisinde kimsenin bulunmaması yüreklere su serpti.
Kiracı F.D. (64) dışarıdayken meydana gelen yangını komşuları fark ederek itfaiye ve emniyet güçlerine haber verdi. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Bodrum katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Bodrum katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

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