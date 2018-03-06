Bodrum katındaki dairede kalanları pencereden vurup kaçtı

Şanlıurfa’da bir apartmanın bodrum katındaki dairede kalanların üzerine pencereden ateş açıldı. Olayda saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi’nde yaşandı. Kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslar, otomobille bir apartmanın önüne gelerek bodrum katındaki bir dairenin penceresinden içeriye ateş açtı. Pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda odada oturan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine giden polis ekipleri çevrede inceleme yaparak saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.