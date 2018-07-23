HABER

Bodrum'a tatile gelen kadından 8 gündür haber yok

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 14:35 | Son Güncelleme

BODRUM'a tatile gelen Ayfer Can'dan (42), 8 gündür haber alınamıyor.

Bodrum'a tatile gelen kadından 8 gündür haber yok

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'a tatile gelen Ayfer Can'dan (42), 8 gündür haber alınamıyor. Oğuzhan Yarbaşı, "Annem psikolojik nedenlerden dolayı ilaç tedavisi görüyor. İlaçlarını almadığı için sağlık riski bulunuyor. Görenlerin haber vermelerini insanlık namına rica ediyorum" dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinden Bodrum'da yaşayan oğlu Oğuzhan Yarbaşı'nın yanına tatiline gelen Ayfer Can, geçen 15 Temmuz'da ortadan kayboldu. Bodrum Belediyesi'nde çalışan oğlu Oğuzhan Yarbaşı'nın uyuduğu sırada evden çıkan Can'a, aradan geçen 8 güne rağmen ulaşılamadı. Annesinin evde olmadığını fark eden Oğuzhan Yarbaşı'nın ihbarıyla, kaybolduğu günden sonra arama kurtarma çalışması da yapıldı.
Çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri, Ayfer Can'ın ablası Fatma Can'ın, 15 yıl önce, Bodrum'da intihar ettiği bilgisine ulaştı. Polis her ihtimali değerlendirirken, psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Ayfer Can, ablasının intihar ettiği Kumbahçe Mahallesi'nin Manastır bölgesindeki ormanlık alanda da arandı. Yaklaşık 10 hektarlık alandaki arama tarama faaliyetine 4 polis memuru, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Şubesi'nden 8 gönüllü, Ayfer Can'ın eski eşi Şinasi Yarbaşı katıldı. Ancak Ayfer Can'ın izine rastlanamadı. Bunun üzerine arazideki arama çalışmaları durduruldu.
Kayıp kadının oğlu Oğuzhan Yarbaşı, annesinin bulunabilmesi için seferber olduklarını belirterek, "Annem psikolojik nedenlerden dolayı ilaç tedavisi görüyor. İlaçlarını almadığı için sağlık riski bulunuyor. Görenlerin mutlaka emniyet güçlerine haber vermelerini insanlık namına rica ediyorum" dedi.
AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, "Arazide şüphelenilen bölgeleri aradık. Herhangi bir bulguya rastlamadık. Arazideki aramamızı yeni bir bulgu gelene kadar durdurduk. İhtiyaç duyulursa tekrar çıkarız. Bu tür kayıp vakalarında şahısların dışarıdan bakıldığında rahatsız oldukları ve kayıp oldukları maalesef anlaşılamaz. Fotoğrafı da bulunan Ayfer Can'ı, esnafımızın, taksi ve minibüs şoförlerimizin ve tüm halkımızın duyarlı davranıp, yetkililere haber vermeleri son derece önemli. Dileğimiz, kendisine en kısa zamanda ulaşılmasıdır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'a tatile gelen kadından 8 gündür haber yokBodrum'a tatile gelen kadından 8 gündür haber yokBodrum'a tatile gelen kadından 8 gündür haber yok

PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
Yangına müdahaleye giden itfaiyeye moloz engeliYangına müdahaleye giden itfaiyeye moloz engeli
16 yaşındaki genç, sokak ortasında bıçaklandı16 yaşındaki genç, sokak ortasında bıçaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...

KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...

Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış serbest kaldı

Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış serbest kaldı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.