Bodrum’da 42 kaçak yakalandı

Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekiplerince, Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos Adası’na geçiş olduğunun bilgisi alınması üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda saat 06.15’te bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığı belirlendi. Lastik botu durduran ekipler, 16’sı çocuk 4’ü kadın, Suriye uyruklu toplam 42 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan Suriyeliler Bodrum Limanı’na getirildi.

Kimlik tespiti yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edileceği bildirildi.