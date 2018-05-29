Bodrum'da 60 dönüm buğday tarlası yandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da buğday arazilerinde çıkan yangında, yaklaşık 60 dönümlük alan kül oldu.

Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi Kemer Mevkii'nde yer alan buğday arazilerinde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Bu sırada bazı tarla sahipleri, balya haline getirdikleri ekinleri traktörlerle kurtarmaya çalıştı. Ekipler, geniş bir alana yayılan alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf etti. Çiftçilerin yaklaşık 60 dönümlük ekili arazisi kül oldu. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, etrafta elektrik tellerine çarpan kuşlara rastlandı. Yangının kuşların elektrik tellerine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlarla başlamış olabileceği öğrenildi.

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