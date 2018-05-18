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Bodrum'da 82 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

BODRUM'da, yasadışı yollardan Yunan adalarına geçiş hazırlığında oldukları belirlenen 82 kaçak göçmen ormanlık alanda, kaçışı organize ettikleri ileri sürülen Gürcistan uyruklu 2 kişi ise saklandıkları evde jandarma tarafından yakalandı.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, yasadışı yollardan Yunan adalarına geçiş hazırlığında oldukları belirlenen 82 kaçak göçmen ormanlık alanda, kaçışı organize ettikleri ileri sürülen Gürcistan uyruklu 2 kişi ise saklandıkları evde jandarma tarafından yakalandı.
Mumcular Jandarma Karakolu Komutanlığı'na, Mazı Mahallesi, Taşlıyalı Mevkisi'nde kaçaklar bulunduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine irtibat kurulan Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde bölgeye operasyon düzenledi. Yunan adalarına kaçış hazırlığındaki kaçaklar bir anda karşılarında jandarmayı görünce, bindikleri 'Admin 34' isimli 14 metre uzunluğundaki tekneden inerek ormanlık alana kaçmaya başladı. Jandarma, Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 82 kaçağı ormanlık alanda kovalamaca sonucu yakaladı. Kaçakların ifadelerinden yola çıkan jandarma, Gürcistan uyruklu 2 organizatörü de akşam saatlerinde saklandıkları evde yakaladı. Kaçakların, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri bildirildi. İnsan kaçakçılığını organize eden Gürcistan uyruklu 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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