Bodrum'da astsubay FETÖ'den tutuklandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polis tarafından FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenerek gözaltına alınan Imsık Kara Havacılık Üssü'nde görevli bir astsubay, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen Astsubay H.Ö.'yü geçen 5 Nisan'da görev yaptığı Imsık Kara Havacılık Üssü'nde gözaltına aldı. 2017 yılı yaz aylarına kadar örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtilen H.Ö., polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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