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Bodrum'da bale festivali, Zorba ile başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 13:32 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü başyapıtı 'Zorba'dan uyarlanan ve aynı adı taşıyan temsil ile başladı.

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü başyapıtı 'Zorba'dan uyarlanan ve aynı adı taşıyan temsil ile başladı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen festivale sanatseverler büyük ilgi gösterdi. 16'ncı Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Nikos Kazancakis'in aynı adlı başyapıtından Mikis Theodorakis'in müzikleri ile sahnelenen 'Zorba' eseri ile başladı. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen gösteriyi, aralarında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da bulunduğu yaklaşık 1500 kişi izledi. Nikos Kazancakis'in aynı ismi taşıyan başyapıtı 'Zorba'nın Mikis Theodorakis'in müzikleri Lorca Massine'nin koreografisiyle gerçekleştirilen gösteride, 30 dansçı sahne aldı. Sevgiyle, aşkla, umutla zorluklara karşı ayakta durmayı öğrenen ve öğreten Zorba'nın öyküsü, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Taşkın karakterli ve esrarengiz Aleksi Zorba'nın yardımı ile eski hayatından kaçıp kurtulma cüretini gösteren genç bir Yunan'ın hikayesi, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi. İki perdeden oluşan ve yaklaşık 2 saat süren gösteri sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

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