HABER

Bodrum'da balık yerken yakalanan katil zanlısı: Buraya kadarmış

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 12:18 | Son Güncelleme

ADANA'da, kent merkezindeki lüks restoranda 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi olarak aranan Kemal Daş (56), Bodrum'da bir restoranda balık yerken yakalandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kent merkezindeki lüks restoranda 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi olarak aranan Kemal Daş (56), Bodrum'da bir restoranda balık yerken yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Daş, polislere, "Demek buraya kadarmış" dedi. Olay, 11 Eylül 2017'de Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki lüks restoranda meydana geldi. Erkan Çoral'ın (38) 5 ay önce Kemal Daş'tan kiraladığı restoranın kirası yüzünden aralarında tartışma çıktı. Daş, kiracısından restoranı terk etmesini istedi. Daş ve Çoral arasındaki tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kentin merkezindeki çatışmada restoran çalışanları Murat Sultan ile Orhan Koğan yaşamını yitirdi, Erkan Çoral, Serkan Kaplan ve Ömer Deveci, yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği dedektifleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Firari Kemal Daş ise aranmaya başlandı. Ayrıca polisler, Daş'ın Adana'daki iş yerine baskın yaptı. Polisler yaptıkları aramada ofis bölümündeki gizli çekmecede, el yapımı 7 patlayıcı ele geçirildi. LÜKS OTELDE KALIYORDU Cinayetin ardından kayıplara karışan Kemal Daş'ın yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de devreye girdi. Ekipler tüm yurtta aranan Daş'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde lüks bir otelde kaldığını tespit etti. Bodrum'a giden ekipler, Kemal Daş'ı balık restoranında yemek yerken yakaladı. Karşısında polisleri gören Daş, "Demek buraya kadarmış" dedi. Adana'ya getirilen ve ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemeye sevk edilirken gazetecilere, "Su akar yolunu bulur" diyen Kemal Daş, tutuklandı.

Tunceli'de hareketlilik! Operasyon sürüyorTunceli'de hareketlilik! Operasyon sürüyor
Siyaset gündemine damga vuran olayın perde arkasıSiyaset gündemine damga vuran olayın perde arkası
Fatih Portakal'dan olay yaratacak paylaşımFatih Portakal'dan olay yaratacak paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

'Teyzem kocama kaçmış'

'Teyzem kocama kaçmış'

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.