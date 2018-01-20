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Bodrum'da çıplak adam alarmı!

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 14:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Şener Şen’in başrol oynadığı “çıplak vatandaş” filmi gerçek oldu. Bitez mahallesinde bir vatandaş çıplak halde gezerken görüldü.

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

Bitez Mahallesi, Adliye Caddesi arkasında bugün öğren saatlerinde görülen çıplak vatandaş polis ekiplerini alarma geçirdi.

Üzerinde hiç kıyafet bulunmayan ve yalın ayak bir şekilde sokaklarda bağırarak dolaşan kimliği belirsiz şahıs o an çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi. O sırada bölgeden aracı ile geçen vatandaş çıplak şahsı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Daha sonra cep telefonuna sarılan vatandaş o anları saniye saniye kaydetti.

Çıplak vatandaşın polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilip giydirildiği öğrenildi. (İHA)

Çıplak adam önce Kadıköy'ü sonra sosyal medyayı salladı
İstanbul metrosunda çıplak vatandaş alarmı
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Muğla bodrum çıplak vatandaş

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Chp liler sokağa çıkmış
böle olaylar hep mehzebi geniş yerlerde oluyor nedense
toplumsal ruh hali kendine ait olmayan benliğinin kabul etmediği olaylara, kültüre maruz kalma, siyaset basiretsizliği,yaşam değersizliği,ekonomik sorunlar,işsizlik-borç altında kalan toplumun yavaş yavaş deliriyor olması normal karşılanmamalı Türk Milleti için seferber olunmalı ve kurtarıcı formüller geliştirilmelidir.
@hasanbakan2017 kılıcdar geliştirir.
Tebrik ederim
kendini yakan ınsanlar çıplak dolaşan insanlar yakında hepimiz sıyırıcaz
nasıl etkisiz hale gelmişki ?? ?'? ?'?
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