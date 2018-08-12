Bodrum'da Don Kişot balesi sahnelendi

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Don Kişot' balesi sahnelendi. Gösteriyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da izledi. Bakan Ersoy gösteri öncesi basın mensuplarına turizm konusunda bazı açıklamalar da yaptı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlediği 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ne sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Festivalde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Don Kişot' isimli gösterisiyle sahne aldı. Bale gösterisini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 kişi izledi. Turizm Bakanı Ersoy, gösteri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ersoy, Bodrum sevdalısı olduğunu, uzun yıllardır Bodrum'a geldiğini belirterek, bu tür kültür faaliyetleriyle turizmi geliştirmek gerektiğini dile getirdi. Bakan Ersoy, ancak bu etkinliklerin sadece yüksek sezonla kalmaması gerektiğini de söyledi. 'DÖVİZ KURLARI TURİZMİ OLUMLU ETKİLER' Dövizin yükselmesinin turizme etkisini değerlendiren Bakan Ersoy, "Biliyorsunuz turizmciler ihracatçı konumunda. Keşke bu kadar artmasa döviz kurları ama turizm açısından olumlu etkiler. Ancak sonuçta istikrar önemli ekonomi açısından. Turizm açısından bakıyorsanız Türkiye'de turizm yatırımın cazibesini yüksek kurlar arttırıyor" dedi. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde devam eden restorasyon çalışması ile ilgili de soruları yanıtlayan Ersoy, sezon sonuna doğru çalışmalar ilerledikçe belki ne zaman açılacağı konusunda bir tarih verebileceklerini söyledi. 2018 turizm sezonunu da değerlendiren Bakan Ersoy, "Bizim hedeflerimiz büyük. Hedeflerimiz sayı ile de endeksli değil. Nitelikli turistle endeksli. Bundan sonra bizim ana hedefimiz turizmin gelirinin, gayri safi milli hasıladaki oranını yüzde 4'ten yüzde 8'e çıkartmak. Bu 5 yıllık dönemde açıkçası birinci hedefimiz bu olacak. Sadece sayı arttırmak değil, nitelikli turisti de getirmeyi hedefliyoruz. Adım adım da hedefimize doğru gidecek bir plan hazırlıyoruz. Bu planı da yakın bir tarihte kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelenen gösteride Don Kişot'u Alkış Peker, Kitri'yi Büşra Ay, Basilio'yu Erhan Güzel, Sancho Panza'yı Ürün İndere, Gamache'yi Özerk Tozkoparan, Lorenzo'yu Kerem Kuraner, Espada'yı Olcay Tunçeli, Mercedes'i Melike Koper canlandırdı. Yaklaşık 40 kişilik ekibin sahne aldığı gösteriyi Ludwig Minkus'un müzikleri ile Marius Petipa'nın koreografisi ile Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koydu. İki perdeden oluşan ve 100 dakika süren bale, izleyenleri Don Kişot'un hayal dünyasına götürdü. 16'ncı Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 15 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Frida' balesinin sahnelenmesiyle sona erecek.

