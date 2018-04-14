Bodrum'da FETÖ'ye 11 tutuklama

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı.

Bodrum'dan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY üyesi şüphelilerle yönelik olarak geçen hafta düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcıları ile kamudan ihraç edilen 2'si askeri 3 doktor, Dışişleri Bakanlığı görevlisi, öğretmen ve yerel gazete yazı işleri müdürünün de yer aldığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.