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Bodrum'da FETÖ'ye 11 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

BODRUM'da FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı.
Bodrum'dan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY üyesi şüphelilerle yönelik olarak geçen hafta düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcıları ile kamudan ihraç edilen 2'si askeri 3 doktor, Dışişleri Bakanlığı görevlisi, öğretmen ve yerel gazete yazı işleri müdürünün de yer aldığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.

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