Bodrum'da Flamenko rüzgarı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, İspanya'dan gelen Castro Romero Flamenco topluluğu sahne aldı.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum'da düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Castro Romero Flamenco topluluğunun 'Esesncia Flamenca' isimli gösterisiyle devam etti. İspanyol 3 kardeş Rosario Castro Romero, Ricardo Castro Romero ve Jose Castro Romero'nun kurduğu 'Castro Romero Flamenco' topluluğu, özgün müzikleri ve koreografileriyle aşkın ve tutkunun dansı flemenkoyu, Bodrum Antik Tiyatro'da sahneledi. İki bölümden oluşan gösteride Costro Romero kardeşlere; Cristel Munoz, Ana Del Rey ve Fran Alcantara da eşlik etti.
Canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen performans, izleyenlerin beğenisi topladı. Gösteriyi, aralarında Metin Uca ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da bulunduğu yaklaşık bin 500 kişi izledi. 90 dakika süren gösteriyle İspanyol ekip, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.
Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Viyana Devlet Opera Balesi Birliği'nin sahnelediği 'Bale Yıldızları Akşamı/ Balenin En İyileri' gösterisiyle 8 Ağustos'ta devam edecek.
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