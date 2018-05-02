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Bodrum'da fuhuş operasyonu: 2 kadın sınır dışı edilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 15:58 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, biri Kırgızistan diğeri ise Kazakistan uyruklu iki kadın, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alındı.

Bodrum'da fuhuş operasyonu: 2 kadın sınır dışı edilecek

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, biri Kırgızistan diğeri ise Kazakistan uyruklu iki kadın, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alındı. İki kadının sınır dışı edileceği bildirildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Kırgızistan uyruklu A.K. (35) ile Kazakistan uyruklu A.Z.'nin (34) fuhuş yaptıklarını belirleyip, takibe aldı. İki kadının dün akşam Gümbet Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda 2 kişi ile anlaşıp, otele gitmeleri üzerine polis, harekete geçip, operasyon düzenledi. Polis, 2 kadını suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Ülkelerinde kuaförlük yapan A.K. ile avukatlık yaptığı belirlenen A.Z., Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan birinde cinsel yollarla bulaşan hastalık tespit edildiği bildirildi. İki kadın polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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Bodrum'da fuhuş operasyonu: 2 kadın sınır dışı edilecekBodrum'da fuhuş operasyonu: 2 kadın sınır dışı edilecek

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