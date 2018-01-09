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Bodrum'da fuhuş operasyonu: 6'sı kadın 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 16:00 | Son Güncelleme 2 saat önce

Yaşar ANTER- Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yapıldığı belirlenen 1 otel ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, geçen 7 Ocak akşamı Gümbet ve Bitez mahallerindeki otellere fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda fuhuş yaptıkları belirlenen 3'ü Rus, 3'ü Kırgızistan uyruklu 6 kadın ile kadınları fuhuşa zorladıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yapıldığı belirlenen ve daha önce 3 kez daha operasyon düzenlendiği belirtilen 16 odalı bir apart otel için tutanak tutuldu. Otel ertesi gün zabıta ekipleri tarafından 14 bin lira para cezası kesilip, 1 aylığına mühürlendi.Fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 34 yaşındaki, Kırgızistan uyruklu Ulviye Rahmanova, kendisini yakalayan polislere 2 ay önce turist gezdirmek için ülkesinden İstanbul'dan geldiğini söyledi. Rahmanova, şöyle dedi:"Yılbaşında tatil için arkadaşlarımla Bodrum'a geçtim. Kaldığım otel ve eğlence mekanlarında çok iyi ağırlandım. Üstelik çok cömert insanlar vardı. Gecede 10 bin TL kazanmaya başlayınca Bodrum'da kalmayla karar verdik. Hem eğleniyor, hem para kazanıyorduk. Kimse bizi fuhuşa zorlamadı. Ülkemizde 3 yılda kazandığımız parayı 10 günde kazandık, sınır dışı edilsek de yine Bodrum'a geliriz. Burayı çok sevdik, yaptığımızın suç olduğunu bilmiyorduk. Polis gelince şaşkına döndük, güzel para kazanıyorduk."Polisteki işlemlerinin ardından fuhuş yaptığı tespit edilen 6 kadın sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne, fuhuşa aracılık ettikleri öne sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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