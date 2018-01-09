Bodrum'da fuhuş operasyonu: 6'sı kadın 9 gözaltı

Yaşar ANTER- Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yapıldığı belirlenen 1 otel ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, geçen 7 Ocak akşamı Gümbet ve Bitez mahallerindeki otellere fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda fuhuş yaptıkları belirlenen 3'ü Rus, 3'ü Kırgızistan uyruklu 6 kadın ile kadınları fuhuşa zorladıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yapıldığı belirlenen ve daha önce 3 kez daha operasyon düzenlendiği belirtilen 16 odalı bir apart otel için tutanak tutuldu. Otel ertesi gün zabıta ekipleri tarafından 14 bin lira para cezası kesilip, 1 aylığına mühürlendi.Fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 34 yaşındaki, Kırgızistan uyruklu Ulviye Rahmanova, kendisini yakalayan polislere 2 ay önce turist gezdirmek için ülkesinden İstanbul'dan geldiğini söyledi. Rahmanova, şöyle dedi:"Yılbaşında tatil için arkadaşlarımla Bodrum'a geçtim. Kaldığım otel ve eğlence mekanlarında çok iyi ağırlandım. Üstelik çok cömert insanlar vardı. Gecede 10 bin TL kazanmaya başlayınca Bodrum'da kalmayla karar verdik. Hem eğleniyor, hem para kazanıyorduk. Kimse bizi fuhuşa zorlamadı. Ülkemizde 3 yılda kazandığımız parayı 10 günde kazandık, sınır dışı edilsek de yine Bodrum'a geliriz. Burayı çok sevdik, yaptığımızın suç olduğunu bilmiyorduk. Polis gelince şaşkına döndük, güzel para kazanıyorduk."Polisteki işlemlerinin ardından fuhuş yaptığı tespit edilen 6 kadın sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne, fuhuşa aracılık ettikleri öne sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Haczedilen okulda öğrencilere bir şok daha!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı
Oğlu, striptiz kulübünde Binyamin Netanyahu'nun başını yaktı!
Koca yürekli simitçiden bütün ilçeyi ayağa kaldıran kampanya!
Ayağı kesilen, gözü görmeyen kadına 'ağır engelli değil' raporu verildi
Polis anons etti... Tanker aracı sıkıştırdı!
7 çocuk doğurduğuna kimse inanamıyor!
Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası
Erdoğan: Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettim, yanıt bekliyorum
Bahçeli son dakika 'Patron çıldırdı' eleştirilerine yanıt!
Fransa'dan Apple'a soruşturma
Okuyucu Yorumları 0 yorum