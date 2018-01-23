Bodrum'da iki kadına dayak davası başladı

Geçen 3 Ekim'de İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen pilates eğitmeni Ceyda Kızılırmak ile bir şirkette 5 yıldır yöneticilik yapan arkadaşı Nuray Hilal Başer, akşam saatlerinde yanlarında köpekleri ile dünyaca ünlü Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. İki arkadaş, bir mağazanın önünde durup, gözlük ve kıyafetlere bakarken, köpeklerinin yanına bir sokak köpeği geldi. Mağaza sahibi M.O., iddiaya göre köpeği tekme atarak uzaklaştırmak istedi. Başer ve Kızılırmak, M.O.'ya tepki gösterince, tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine M.O., yanında çalışan M.G. (34) ve E.G. (17) ile iddiaya göre Kızılırmak ve Başer'i darp etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri M.O. ve 2 çalışanını gözaltına alırken, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kadından Kızılırmak'a 2 ay iş göremez raporu verildi. Polisteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.O. ve 2 çalışan hakkında bir ay sonra, kasten yaralama ve basit yaralama suçlarından Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yaşar ANTER- Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da tatil yapan pilates eğitmeni Ceyda Kızılırmak (42) ve arkadaşı Nuray Hilal Başer'i (36) çıkan tartışmada dövüp, yaraladıkları ileri sürülen mağaza işletmecisi M.O. (44) ve iki çalışanının 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Kızılırmak ve Başer şikayetçi olduklarını belirtirken, tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Davanın bugün görülen ilk duruşmasına, İstanbul'dan gelen müştekiler Ceyda Kızılırmak ve Nuray Hilal Başer ile sanıkların avukatı Bengi Kılıç katıldı. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada Kızılırmak ve Beşer ifade verdi, emniyetteki iddialarını yineleyip, şikayetçi olduklarını belirtti.

Hakim, üç sanığın bir sonraki celsede dinlenmelerine, davanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bildirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Duruşma çıkışında açıklama yapan Ceyda Kızılırmak, "Asla şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Bunu duruşmadaki ifademde de söyledim. Davanın seyrine göre maddi ve manevi tazminat davası açacağız. Çünkü halen olayın şokunu yaşıyorum, psikolojim bozuldu. Bodrum gibi bir turizm cennetinde, böyle bir saldırı dehşet verici. Böyle bir tepkiyi beklemiyorduk. Bugün olsa sokak hayvanları için yine aynı tepkiyi gösteririm" dedi.

Nuray Hilal Başer ise "Olay günü sokak köpeğine ve bizim köpeklerimize tekme atan esnafa tepki gösterdik, tartışma çıktı. Tepkileri çok sert ve hakaret dolu oldu. Denizden geldiğimiz için üzerimizde plaj kıyafetleri vardı. Bodrum'da herkes zaten öyle dolaşıyor. 'Ne biçim kıyafet bu? Siz niye böyle dolaşıyorsunuz? O....... musunuz' dediler. Bunun üzerine kıyafetime karışamazsınız, 'Burası Türkiye Cumhuriyeti' dedim. Bize saldırdıkları sırada sürekli olarak, 'Kürdüz, bizimle uğraşamazsınız. Burası bizden sorulur' dediler. 'Burası Kürdistan değil Bodrum. İstediğim gibi gezerim, sana ne' diye karşılık verdim. 3 erkek bize saldırdı. Esnaf ve çevredeki vatandaşlar yetişmeseydi bizi öldüreceklerdi. Tatilde böyle bir şey başımıza geldiği için hala şaşkın ve korku içindeyiz. Olaydan sonra davadan vazgeçmemiz için bize para teklifi yaptılar. Kabul etmeyince bu kez tehdit ettiler. Tehditlerini daha sonra da sürdürdüler. Ancak her şeye rağmen sokak hayvanlarını korumaya devam edeceğim. Olayı gören bazı kişiler bizim lehimize tanık olmak istediklerini belirttiler" diye konuştu.

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