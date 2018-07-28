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Bodrum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 01:14 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Bodrum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Leyla Gökçek (53) yönetimindeki 06 KB 615 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan İskender Gürün (36) yönetimindeki 48 ADG 09 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde evli ve bir çocuk annesi olan Leyla Gökçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Leyla Gökçek'in kardeşi Gülbahar Deniz (48) ve diğer otomobilde bulunan sürücü Gürün ile Asiye Filiz (54) de ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, Leyla Gökçek'in cenazesi de savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Öte yandan, kaza nedeniyle Gündoğan-Yalıkavak yolu yaklaşık bir buçuk saat trafiğe kapandı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Bodrum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıBodrum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıBodrum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıBodrum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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