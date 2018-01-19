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Bodrum'da işadamı cinayeti: Zanlılar adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 12:10 | Son Güncelleme 4 saat önce

Katil zanlısı M. Özbeler'in karısının ifadeleri cinayette yasak aşk iddialarını güçlendirdi. T.Ö ifadesinde Ali Özdemir'le eskiye dayalı bir ilişkileri olduğunu itiraf etmişti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş adamı Ali Özdemir'in cesedinin ormanlık alanda bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri biten 4 kişi adliyeye gönderildi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı M.Ö. ile eşi T.Ö, kayınpederi A.S. ve kayınvalidesi F.S. adliyeye sevk edildi.

Zanlıların adliyeye getirilişi sırasında çok sayıda polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı

Polisi cep telefonuyla yanıltmaya çalıştı

En yakın arkadaşını öldüren zanlının, iş adamının telefonunu ilçenin farklı noktalarında açarak polisi yanıltmaya çalıştığı ortaya çıktı. Katil zanlısı Mustafa Ö., basın mensuplarının “Neden öldürdünüz, pişman mısınız?” sorularını yanıtsız bıraktı.
Cinayet zanlısının, ifadesinde yakın arkadaşı Ali Özdemir ile birlikte o gece sabaha kadar eğlendiklerini, gittikleri partiden birlikte ayrıldıklarını ve çorba içtikten sonra kendi evine geçtiklerini anlattığı öğrenildi. Cinayeti işlediğini de itiraf eden Mustafa Ö., “Sabaha kadar eğlendik, daha sonra eve geçtik. Ben eşimle ilişkide olduğunu öğrendim. Yatmaya gidiyorum diyerek evin üst katına çıktım. Merdivenlere oturarak konuşmalarını dinledim. Ali'nin eşime 'Ne zaman boşanıyorsun, artık kavuşalım' dediğini duydum. Sabah eşim evden çıktıktan sonra yanına gittim konuşmak için ama bana küfür etti. Kavga etmeye başladık. Bir anda boğuştuk ve Ali’nin silahını çekmeceden aldım korkutmak için, o anda olanlar oldu. Yanlışlıkla vurdum” dedi.
Mustafa Ö.'nün başına silahla ateş ettikten sonra Özdemir’in cesedini kayınpederi Arif.S. ile ormanlık alana taşıyarak üzerini naylon bir örtüyle kapattıklarını itiraf etmesinin ardından kayınpederi Arif S. de gözaltına alındı. Arif S. ise ifadesinde, “Ben Mumcular bölgesindeydim. Mustafa beni aradı, musluklarının patladığını söyledi. Evlerine gittiğimde Ali Özdemir koltukta kanlar içerisinde yatıyordu. Bir battaniyeye sararak ormanlık alana taşıtık” diye konuştu.
Mustafa Ö.’nün baldızı K.S. de ifadesinde, “Mustafa Ö., 'Ablana bir sürpriz yapacağım, kahvaltıya götür. Bende oraya geleceğim' dedi. Bende erkenden ablamı alarak kahvaltıya götürdüm” dedi.

Cinayet silahını denize atmış

Mustafa Ö.'nün cinayetin ardından Özdemir’in de iş yerinin bulunduğu Bitez sahiline giderek cinayette kullandığı silahı ve cep telefonunu denize attığını söylediği öğrenildi. Zanlının ifadesi üzerine Bitez sahilinde dalgıç ekipleri cinayette kullanılan silahı ve Özdemir’in cep telefonunu aramaya başladı. İki cep telefonu denizden çıkarılırken, silaha ulaşılamadığı öğrenildi.
Katil zanlısı Mustafa Ö.'nün Ali Özdemir’in cep telefonunu 4 gün boyunca Turgutreis, Gümüşlük, Gündoğan ve Göltürkbükün’de farklı noktalarda açıp kapayarak telefon sinyali ile polisi yanıltmaya çalıştığı da ortaya çıktı.

“Eskiye dayalı bir ilişkimiz vardı”

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özbelen’in eşi T. Özbelen dün ifade verdi. Özbelen’in ifadesi cinayetin sebebine ilişkin olarak fail M. Özbelen’in ifadelerini doğrular nitelikte...

Özbelen ifadesinde eşinin öldürdüğü Ali Özdemir ile ilişkisinin olduğunu kabul etti. Özbelen “Eskiye dayalı (2-3 senelik) bir ilişkimiz vardı. Olaydan birkaç gün önce Mustafa öğrenmiş. Üzgünüm, pişmanım” dedi.

İş adamı Özdemir cinayetinde yeni gelişme! Gözaltı sayısı artıyor
Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İş adamı cinayetinin sır perdesi aralanıyor
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu durum şunu gösteriyor. kimseyle gereginden fazla samimi olmayacaksın. mesafe koyacaksın. dostun dahi olsa kendini ona düşman edecek kadar açmayacak her derdini sıkıntını anlatmayacaksın.
bu karı koca resmen çete adam zengin diye paralarını hep beraber yemişler kadın adama para yolmak için sokulurken kocasıda göz yummuş sonra neler olduysa adamı vurmuş tatile giderken paraları ödedirken adam iyiydi de sonra ne oldu bence kadın da yalan söylüyor ölen pis oyuna gelmiş o kadar çok seveni varken ve ölen kendini savunamazken bunlar hiç inandırıcı değil
Bir yorumda namus degil para için işlenmiştir diyen kişi acaba şimdi ne yazacak..adam resmen kendisine dost edinmiş..para pul içinde bu işi yapmış..madem öyle niye boşandırmadın ? niye evliyken bu ilişkiye devam ettiniz ? sorular sorular..türkiyede bu şekilde mutsuz evlilikler cok dışarıda mutluluğu arıyan cok..yasak ilişki özentisi cok...param var her kadın benim diyen sanatcılar varken örnek toplumda bu şekilde özenir..ölene allahtan rahmet..bu kadın sevgilisi öldü,koca hapiste..gelsin yeni jigolalar..
Fetö Nurcuların kollarından sadece biridir.
Madem karısı aldatıyomuş bu cibayeti o yüzden işlemiş karısınıda öldürürdü o yüzden pek inandırıcı deil
Böyle pislik durumları öğrendiğinizde ortamdan ayrılın sinirinizin geçmesini sakinleşmeyi bekleyin bilerek hareket edin anında yapılan tepkiler hayatınızı karartabilir. Kabullenmek zor olsa da kendi hayatınız için arkanız değil önünüze bakın...
cinayeti namus için işlenmiş gibi gmsterio olabilirler az ceza alabilmek için ama öbür türlü de öldürücek bi sebep bulamıorm para için bu riske girilir mi bilmiorm .
Hırslar ve Arzular dengelenmediği sürece Mutsuzluk kaçınılmazdır.
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