Bodrum’da kaçak göçmen operasyonu

Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy (Kos) adasına yasa dışı yollarla kaçma hazırlığında bulunan 100 göçmen kaldıkları apartlardan toplanarak kayıtlı oldukları illere gönderildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gece saatlerinde düzenlenen baskınlarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğunda olduğu göçmen yakalandı. Özellikle Gümbet Mahallesi’ndeki apartlara yapılan baskınlarda, farklı illerinden geçici koruma kimlik belgesi alan ancak yol izin belgesi olmayan toplam 100 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, Emniyet Müdürlüğündeki gerekli kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra kendi talepleri doğrultusunda kayıt oldukları illere gönderildi.
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