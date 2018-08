Bodrum'da kaybolan kadın, İstanbul'da bulundu

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan oğlunun yanına tatile geldikten sonra kayıplara karışan Ayfer Can (42), İstanbul'da bulundu. Can'ın kilo verdiği ve bitkin halde olduğu öğrenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden Bodrum'da yaşayan oğlu Oğuzhan Yarbaşı'nın yanına tatiline gelen Ayfer Can, geçen 15 Temmuz'da ortadan kayboldu. Bodrum Belediyesi'nde çalışan oğlu Oğuzhan Yarbaşı'nın uyuduğu sırada evden çıkan Can'a, günler geçmesine rağmen ulaşılamadı. Annesinin evde olmadığını fark eden Oğuzhan Yarbaşı'nın ihbarıyla, kaybolduğu günden sonra arama çalışması yapıldı. Ancak Can'a ulaşılamadı.

Kendisinden 22 gün boyunca haber alınamayan Ayfer Can geçen pazartesi günü İstanbul'da bulundu. Haberi alır almaz soluğu annesinin yanında aldığını belirten Oğuzhan Yarbaşı, "İstanbul'da annemi parkta otururken görenler, polise haber vermişler. Bakırköy Osmaniye Polis Merkezi'nden aranarak annemin bulunduğunu söylediler. Babam ile hemen İstanbul'a gittik. Annemi teslim alarak ailesinin yaşadığı Hatay'a getirdik. Kendisi bir süre psikolojik rahatsızlığından dolayı tedavi görecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. Ayfer Can'ın İstanbul'a nasıl gittiği bilinmezken, kayıp olduğu süre boyunca parklarda uyuduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI